Nacional-Benfica 'obriga' a alterações ao trânsito no acesso ao Estádio da Madeira

O encontro de amanhã à tarde entre Nacional e Benfica, a contar para a jornada 8 da Liga Betclic Portugal, e que teve o seu início no passado dia 6 de Outubro, mas veio a ser adiado devido ao nevoeiro que se fez sentir, irá obrigar a alterações ao trânsito no acesso ao Estádio da Madeira.

Assim sendo e por motivos de segurança e de forma a garantir a boa circulação e acessibilidades na zona da Cidade Desportiva, a partir das 13 horas, o clube divulgou no seu site oficial bem como nas suas redes sociais as seguintes alterações:

"1 -A circulação no Caminho dos Pretos, ocorrerá normalmente com proibição de estacionamento, devendo ser seguidas as orientações da PSP no local;

2 - A circulação no Caminho do Terço, no segmento compreendido entre a Rotunda Dr. Nélio Ferraz Mendonça e a Rua do Pomar, será realizada apenas no sentido descendente, com proibição de estacionamento, devendo ser seguidas as orientações da PSP no local;

3 - A circulação no Caminho do Meio será normal, com proibição de estacionamento, salvo indicação dos agentes da PSP no local;

O clube "agradece desde já, a compreensão de todos os adeptos e simpatizantes do CD Nacional para os transtornos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local e nas instruções da Polícia de Segurança Pública".