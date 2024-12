Hélder Malheiro apita Sporting amanhã e é VAR no Nacional-Benfica na quinta

Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa, para dirigir o Sporting-Santa Clara, jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal que agendado para amanhã. Poucas horas depois, o árbitro lisboeta assumirá o papel de vídeo-árbitro (VAR) no Nacional-Benfica, em jogo em atraso da 8.ª jornada da I Liga que está marcado para quinta-feira, 18 horas, no Estádio da Madeira.

No mesmo comunicado, o organismo que tutela o futebol português manteve a mesma equipa de arbitragem, liderada por Gustavo Correia, que havia sido nomeada no passado mês de Outubro, para o jogo que acabou por ser adiado devido ao nevoeiro que se fez sentir no Estádio da Madeira.