Ana Sousa aponta indicadores "muito positivos" da queda do desemprego

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, refere que “uma vez mais, os indicadores mostram-se muito positivos e isso deve-se ao excelente desempenho do tecido económico regional”. A governante referia-se à queda de 10% da taxa de desemprego, em Novembro deste ano, quando comparado com o mesmo mês de 2023.

Contudo, em nota enviada à imprensa, a Ana Sousa reitera que "a inviabilização do Orçamento Regional poderá colocar em causa o reforço dos apoios, na vertente de estágio e de empreendedorismo, dos programas de formação e emprego, da revisão e a criação de novas medidas ativas de emprego e da continuidade das acções em curso, entre outras situações que colocam em causa, um dos principais objectivos do Governo Regional, nomeadamente, integração célere e das pessoas no mercado de trabalho”.

Tal como o DIÁRIO já tinha noticiado, os dados divulgados hoje pelo IEFP revelam que a Madeira teve a maior quebra homóloga, superando as outras duas regiões que também viram diminuir o número de desempregados registados, Açores (-4,3%) e Algarve (-3,0%).

Depois de 2 meses com aumento de desemprego registado na Madeira, esta redução em Novembro retoma o ciclo que vinha sendo bastante consistente ao longo deste ano, com 8 meses consecutivos no 'verde'.