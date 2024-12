CTT e DHL celebram acordo para distribuição de encomendas 'online' na Península Ibérica

A CTT Expresso e a DHL eCommerce anunciaram hoje uma parceria estratégica para a distribuição de encomendas em Portugal e Espanha que prevê a aquisição cruzada de participações entre as duas empresas.

Em comunicado, os CTT avançam que as duas empresas "combinarão redes de entrega de encomendas de alta eficiência no 'e-commerce' [comércio eletrónico] B2B [entre empresas, do inglês 'business to business'] e B2C [entre empresas e consumidor final, do inglês 'business to consumer'], incluindo entregas 'out-of-home' [não domiciliárias], com capacidade diária superior a um milhão de envios na Península Ibérica".

O objetivo é "reforçar a eficiência e endereçar as oportunidades de crescimento dos mercados de 'e-commerce' e distribuição de encomendas" em Espanha e Portugal que, em conjunto, formam o quarto maior mercado da Europa.