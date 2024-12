Federação Russa e EUA assinam acordo de cooperação espacial

O governo da Federação Russa aprovou na quinta-feira a assinatura de um novo acordo entre a agência espacial russa, Roscosmos, e a norte-americana, NASA, para a realização de voos partilhados destinados à Estação Espacial Internacional.

Prolonga-se assim pela terceira vez o acordo assinado em 2022.

No portal de informação jurídica do Estado russo adianta-se que o governo aceitou a proposta do diretor da Roscosmos, Yuri Borísov, que considera que esta cooperação garante o funcionamento "fiável" da estação.

Depois do segundo acordo assinado há um ano, a Roscosmos anunciou dois voos com a NASA para 2025, ano em que um astronauta norte-americano viajará para a estação a bordo de uma nave Soyuz e um russo em uma Crew Dragon.