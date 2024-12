Judiciária queixa-se de falta de investimento

Bom dia. Notícias da Polícia Judiciária em destaque em pelo menos dois jornais nacionais, com maior relevo para esta do DN de Lisboa, enquanto as duas revistas semanais tiveram a mesma ideia de assinalar 500 anos da morte do descobridor Vasco da Gama...

Na revista Visão:

- "Vasco da Gama. O homem que mudou o mundo"

- "Síria. A maldição dos bárbaros"

- "PCP. A missão invisível de Paulo Raimundo"

- "Leitura. Os livros estão na moda?"

Na revista Sábado:

- "Vasco da Gama. A incrível saga do maior navegador português"

- "Ucrânia. As ligações de um ex-espião do SIED à máquina de propaganda russa"

- "Processo Altice. A guerra pelos 18 carros de luxo de Hernâni Antunes"

- "Os segredos do tribunal dos poderosos. A entrevista que quase destruiu Carlos Alexandre"

No Correio da Manhã:

- "Contestação em Boticas. Governo autoriza invasão de propriedade"

- "Despacho permite entrada a empresa de lítio em terrenos privados contra a vontade dos proprietários"

- "Benfica 0 Bolonha 0. Esperança está viva"

- "Sporting. Varandas absolve João Pereira de culpa"

- "FC Porto- Midtjylland. Dragão confia em triunfo contra a crise"

- "Em 2030. Mundial dá 800 milhões ao PIB português"

- "SNS. Telefone amarelo 'cura' urgências"

- "Óbito. Mãe e filho morrem sozinhos em casa de Lisboa"

- "Inflação confirma. Maioria das pensões sobe 3,85% em janeiro"

- "Indemnização. Cristina paga acordo milionário com a SIC"

No Público:

- "Estudantes e investigadores perdem meses à espera de visto para Portugal"

- "No centro da capital mãe e filho morreram sozinhos: 'Há muita gente só por estas ruas'"

- "Debate quinzenal. Oposição volta ao ataque com saúde, imigração e educação"

- "Champions. Benfica soma um ponto na corrida aos 'oitavos'"

- "Entrevista Público/RR. 'PS já devia ter candidato a Lisboa no terreno'. Prata Roque, na corrida à federação distrital do PS de Lisboa"

- "Taxas de juro. BCE prepara novo corte mas mantém prudência"

- "EUA. O que radicalizou o suspeito de matar CEO de seguradora"

- "Oeiras. Estudo do LNEC alerta: Estrutura da ribeira de Algés corre risco de colapso"

- "Cultura. Bombardeada pela oposição, ministra acusou antecessor de 'assalto ao poder' no CCB"

No Jornal de Notícias:

- "PJ deteta 106 mil euros sem justificação nas contas de ex-vice de Gaia"

- "Benfica 0-Bolonha 0. Águia agarra um ponto e deixa fugir dois"

- "Acordo milionário. Cristina Ferreira paga à SIC por quebra de contrato"

- "Mundial 2030. Impacto de 800 milhões no PIB português"

- "Liga Europa. FC Porto tem final com o Midtjylland"

- "Sporting. Lesões complicam vida de João Pereira"

- "Dependência. Mais de metade dos jovens já consumiu drogas"

- "Vigilantes. Governo dá a empresas indicações que violam a lei"

- "Porto. Moradores vão saber quanta água gastam no banho"

- "Mau cheiro alerta para mãe e filho mortos há vários dias dentro de casa"

- "Audiências. JN fecha o ano na liderança dos jornais no digital. Notícias Ilimitadas dispara: 'O Jogo' à frente nos desportivos e TSF a subir"

No Diário de Notícias:

- "Diretor nacional diz que desinvestimento na PJ prejudicou combate à corrupção"

- "Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP: 'Geringonça nas Autárquicas? Não. O PS fez as suas escolhas e está ao lado do PSD'"

- "Debate. Imigração, saúde e acusações de 'conluio' separaram PS, PSD e Chega"

- "Justiça. Como a defesa de Mário Machado tentou 'usar' Cristiano Ronaldo para atenuar pena"

- "Empréstimos. BCE deve cortar juros mais cinco ou seis vezes até parar em 2% no verão"

- "Ferrovia. Comboio Lisboa-Porto recupera dez minutos a partir de domingo"

- "Síria. Nova liderança apela ao regresso dos refugiados e anuncia encerramento de prisões"

- "Mundial 2030. FIFA oficializa a realização em Portugal, Espanha e Marrocos"

- "Liga dos Campeões. Benfica empata com o Bolonha"

- "CCB. Ministra da Cultura acusa antecessor de 'assalto ao poder'. Adão e Silva quer responder na AR"

- "'As Virgens Suicidas'. Redescobrindo um melodrama assombrado"

No Negócios:

- "Reportagem. 60% das encomendas vêm só de quatro lojas 'online'"

- "Empresas ameaçam sair do PRR por atrasos nos pagamentos do IAPMEI"

- "Fraqueza da economia dá força a mais cortes nos juros do BCE"

- "Entre países ricos, Portugal foi dos que mais reduziram a desigualdade salarial"

- "Resíduos. Tirar o lixo dos aterros custa 2 mil milhões. Governo avalia construir novos"

- "Justiça. Sociedades ligadas a filha de Obiang com benefícios de 1,5 milhões"

No Jornal Económico:

- "Portugal vai ganhar 100 novos hotéis nos próximos quatro anos [estudo]"

- "BCE deverá reduzir taxas de juro pela quarta vez"

- "Governo cria grupo de trabalho liderado por vice da Parpública para avaliar privatizações"

- "Rosália Teixeira lidera ranking da Educação e Ciência da Forbes Portugal"

- "2025 é o ano em que a IA vai explodir, prevê a Blackrock"

- "Ivan Comerma. Consultor e advisor da Bridgewhat: 'Ainda vai demorar algum tempo até percebermos o modelo de negócio da IA'"

- "Portugal, Espanha e Marrocos organizam Mundial 2030"

No A Bola:

- "Benfica-Bolonha (0-0). Águia acordou tarde. Primeira parte sem chama contrastou com forte subida de rendimento na segunda"

- "FC Porto- Midtjylland. Vítor Bruno e a contestação dos adeptos"

- "Faz hoje 20 anos que os dragões conquistaram o mundo pela segunda vez"

- "Sporting. Varandas ainda acredita em João Pereira"

- "Liga Europa. Roma-SC Braga. 'Um bom resultado é sempre ganhar', Carlos Carvalhal"

- "Liga Conferência. St Gallen-V. Guimarães. 'Estamos perto de garantir um grande objetivo', Rui Borges"

No Record:

- "Benfica 0-0 Bolonha. Águia bate no muro. Benfica paga pela ineficácia e adia apuramento"

- "Sporting. Varandas pressionado. Universo leonino quer substituição de João Pereira"

- "FC Porto-Midtjylland. Vítor Bruno dá recado às bancadas: 'Não ficaremos subjugados ao que não merecemos'"

- "Liga Europa. Roma-Sp Braga"

- "Portugal oficializado como sede em 2030. Temos Mundial"

- "Liga Conferência. St. Gallen-V. Guimarães"

E no O Jogo:

- "Benfica 0-Bolonha 0. Águias dominaram, mas faltou-lhes eficácia e os italianos impuseram o nulo. Bolonhesa sem sal"

- "Bruno Lage: 'Proporcionámos uma noite fantástica ao guarda-redes adversário'"

- "FC Porto-Midtjylland. Vítor Bruno quer a equipa a dar tudo na 'primeira de três finais': 'Temos de esvaziar o tanque'"

- "Roma-Braga. Carlos Carvalhal garante que convocou quem treinou melhor: 'Niakaté e Bruma? Estão cá os que mereceram'"

- "St. Gallen-V. Guimarães. Rodrigo Conceição joga no Zurique e aposta tudo na formação minhota: 'Vitória é favorito, sem dúvidas'"

- "Sporting. Receção ao Boavista será decisiva para o futuro do treinador. João Pereira está por um fio"

- "Tochas: UEFA fecha setor de Alvalade"

- "FIFA. Organização partilhada com Espanha e Marrocos foi carimbada oficialmente. Mundial de 2030 confirmado em Portugal por aclamação

- "Fernando Gomes: 'Vai alavancar o crescimento do futebol português'"