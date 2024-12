Trabalhadoras da Câmara Municipal do Funchal participam em formação de mediação cultural em Beja

Entre os dias 9 e 10 de Dezembro, quatro trabalhadoras do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal participaram na formação 'Mediação e Participação', promovida pela Direcção-Geral das Artes (DGARTES), em parceria com o Gerador, no Teatro Municipal Pax Julia, em Beja.

"Esta formação integra a 3.ª edição do Plano de Valorização e Qualificação dos Recursos Humanos da Rede de Teatro e Cineteatros Portugueses (RTCP), um programa que visa qualificar os profissionais que actuam em equipamentos culturais por todo o país", indica nota à imprensa.

O Teatro Municipal Baltazar Dias, um espaço municipal cultural, é parte integrante desta rede, reforçando o papel central do município na promoção de práticas culturais acessíveis e inclusivas.

"Este módulo de 16 horas, conduzido pela mediadora cultural Margarida Mata, explorou as técnicas e práticas de mediação e participação cultural em teatros e cineteatros. Com uma abordagem prática e teórica, o curso abordou a relação entre programação, mediação e público, destacando a importância do trabalho dos mediadores na criação de experiências significativas e inclusivas", acrescenta.

A formadora principal, Margarida Mata, especialista em mediação cultural com experiência em instituições como o Museu do Chiado e o Teatro O Bando. A formação contou ainda com a participação da convidada internacional María Acaso, especialista em Educação Artística e referência em projetos de mediação cultural desenvolvidos em instituições como o MoMA e o Getty Museum. A intervenção de María trouxe uma perspectiva inovadora sobre como a mediação cultural pode funcionar como um motor de diálogo e inclusão em espaços culturais2. Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal

Com conteúdos que abordaram desde o desenvolvimento de públicos em territórios variados até à criação de actividades acessíveis para diferentes faixas etárias, esta formação reforça a missão de oferecer cultura como uma ferramenta de transformação social. A qualificação contínua dos recursos humanos que atuam nos equipamentos culturais do Funchal é uma prioridade da autarquia, que acredita que a valorização das pessoas é essencial para o fortalecimento do setor cultural". Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal

E concluiu: "A participação nesta formação destaca o compromisso da Câmara Municipal do Funchal em fomentar a excelência e a inovação no setor cultural, promovendo a interação significativa entre artistas, comunidades e públicos, contribuindo para uma cidade mais inclusiva e criativa".