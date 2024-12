Na última segunda-feira, um navio de carga com bandeira portuguesa esteve a arder durante mais de 24 horas nas ilhas Canárias, no Porto de Arinaga.

Tal como o DIÁRIO noticiou com base na informação divulgada pelos meios de comunicação de Espanha, o incêndio terá começado no porão do cargueiro quando a tripulação realizava uma operação de limpeza de sucata. A tripulação tentou apagar o fogo, mas o rápido avanço das chamas acabou por mobilizar para o local os bombeiros do Consórcio de Emergência de Grã Canária, bem como um helicóptero de resgate marítimo.

O navio, que pesa cerca de quatro mil toneladas e tem um comprimento de 89,86 metros, foi construído este ano, tendo começado a operar a partir de Maio. O cargueiro está inscrito no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR). Mas um navio registado no MAR pode ser considerado madeirense?

Rui Teixeira, chefe do Departamento Marítimo da Madeira, explica que um navio registado no MAR é um navio português e apresenta a designação Madeira no seu casco, atendendo ao facto de estar sediado no Centro Internacional de Negócios da ilha da Madeira

“Não há navios madeirenses, há navios portugueses. Os navios registados no MAR arvoram a bandeira portuguesa”, esclareceu.

O chefe do Departamento Marítimo da Madeira informou ainda que este Centro Internacional de Negócios tem a vantagem de apresentar, neste caso, aos registos nele efetuados, custos operacionais reduzidos quando comparados com os registos efectuados em países da União Europeia.

“Ou seja, se registarmos um navio destes num qualquer país da UE sairá mais caro ao armador do que registá-lo neste Centro de Negócios, uma vez que se trata de um domicílio offshore de excelência”, adianta.

O Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) é o mais importante registo de navios e embarcações de Portugal e um dos três mais importantes registos de navios europeus, quer em termos de números de navios, quer em termos de tonelagem.

Podem ser objecto de registo junto do MAR todo o tipo de navios comerciais, de carga ou de passageiros, plataformas petrolíferas, rebocadores, embarcações de recreio e iates comerciais. Apenas o registo de barcos de pesca está expressamente excluído.