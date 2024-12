Seis personalidades externas completam Conselho Geral da Universidade da Madeira

O Conselho Geral da Universidade da Madeira (UMa) revelou, hoje, que no passado dia 9 de Dezembro foram escolhidos os membros externos que irão completar este órgão de governo da Instituição,, para o quadriénio 2024-2028. Foram cooptados Artur Jorge Abreu Baptista, Graça Maria Nóbrega Alves, João Luís Roque Baptista Gaspar, Marco André Pereira e Barreto, Roland Bachmeier e Susana Gouveia Neves.

O Conselho Geral é o órgão de governo da UMa, ao qual compete, designadamente, eleger o reitor e aprovar o plano de desenvolvimento estratégico da Universidade.

É constituído por 21 membros, sendo 11 representantes dos professores e investigadores, três representantes dos estudantes, um representante dos trabalhadores não docentes e não investigadores e seis personalidades externas de reconhecido mérito, não pertencentes à Universidade, com conhecimentos e experiência relevantes para a Instituição.

Artur Jorge Abreu Baptista

É licenciado em Direito e exerce advocacia desde 1997. É presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados. Frequentou os cursos de pós-graduação em direito do urbanismo; e em direito administrativo. Foi professor, do ensino secundário, com habilitação profissional, ao longo de 13 anos, primeiro no ensino particular, depois no ensino oficial. Foi vogal do Conselho de Deontologia da Madeira da Ordem dos Advogados, e presidente do Conselho de Deontologia da Madeira da Ordem dos Advogados. Foi membro externo cooptado do Conselho Geral da Universidade da Madeira, em 2O24, tendo presidido à Comissão de Assuntos Jurídicos.

Graça Maria Nóbrega Alves

É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa. Foi professora, desenvolveu projectos ligados à Literatura, aos Estudos insulares e às Histórias de Vida, no Centro de Estudos de História do Atlântico - Alberto Vieira, entre 2010 e 2019. Foi Diretora de Serviços de Museus e Centros Culturais, até 2023. É Diretora do Museu de Arte Sacra do Funchal. Foi vencedora de alguns prémios literários e é autora de várias obras, co-autora de ensaios sobre literatura, memórias, estudos insulares e histórias de vida. Escreveu contos para várias coletâneas. Tem artigos publicados em jornais e revistas nacionais e estrangeiras.

João Luís Roque Baptista Gaspar

Licenciado em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tendo obtido o grau de doutor em Geologia pela Universidade dos Açores (UAc), em 1996. É professor catedrático do Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR) da UAc, onde coordena o grupo de Riscos e Planeamento de Emergência. É, também, presidente da Assembleia Geral do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (ClVlSA), no âmbito do qual coordena o Gabinete de Crise, responsável pela avaliação do estado de actividade dos sistemas vulcânicos na região dos Açores. Entre 2014 e 2022, foi reitor da Universidade dos Açores. Durante o seu mandato, e em parceria com a Universidade da Madeira, desenvolveu o primeiro estudo sobre os sobrecustos da insularidade e da ultraperiferia nos orçamentos de funcionamento das universidades insulares, apresentado e discutido nos órgãos de governo das Regiões Autónomas e da República.

Marco André Pereira e Barreto

Licenciado em Gestão de Empresas pelo Instituto de Gestão de Lisboa. Foi presidente da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, de 2015 a 2018; e membro externo cooptado do Conselho Geral da Universidade da Madeira, de 2016 a 2020, tendo presidido à Comissão de Assuntos Financeiros e Solidariedade Social. Participa na gestão e administração de várias empresas, e é director Geral da Quintinha de São João. Foi vogal da direcção da Associação de Promoção da Madeira e membro da Mesa de Hotelaria da ACIF, de que foi presidente, durantes 3 anos, até final de 2009. Foi presidente da delegação regional da Madeira da Ordem dos Economistas, de 2015 a 2017. É membro do Conselho Consultivo da Associação de Promoção.

Roland Bachmeier

Licenciado em Gestão Hoteleira, pelo Schloss Klessheim Institute of Turism & Hotel Management, em Salzburgo. Tem mantido, em Portugal e em diversas partes do mundo, uma intensa atividade de gestão e representação na área de Hotelaria e Turismo. Foi administrador do Grupo "Galo Resort Hotels" e noutras empresas que operam na mesma área. É membro da Mesa de Hotelaria da Associação Comercial do Funchal, tendo sido seu presidente, de 2OI2 a 2020. Foi membro do Conselho de Administração da Associação de Promoção da Madeira, de 2O12 a 2020. Integrou, como membro externo cooptado, o Conselho Geral da Universidade da Madeira, de 2O2O a 2024, tendo presidido à Comissão de Assuntos Académicos e Relações Públicas.

Susana Gouveia Neves

É licenciada pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa (FAUL). Criou, conjuntamente com Miguel Mallaguerra, o atelier MSB Arquitectura e Planeamento Lda., em 2004. Tem desenvolvido vários projectos defendendo uma arquitectura integrada nos valores do território, e efectuado parcerias com diferentes laboratórios, institutos e universidades. O seu trabalho tem-se centrado na pesquisa e investigação de técnicas alternativas de construção, e na área do planeamento e requalificação urbana. É presidente da Ordem dos Arquitectos – Secção Regional da Madeira.