Reino Unido definiu três pilares para "restabelecer" relações com a UE

Segurança, proteção e prosperidade são os três pilares base para o "reinício" das relações com a União Europeia (UE) após o Brexit, revelou hoje o governo britânico

O secretário de Estado britânico para as Relações com a UE, Nick Thomas-Symonds explicou as bases da política europeia do executivo trabalhista numa comparência perante a Comissão de Assuntos Europeus da Câmara dos Lordes, em que também participou o secretário de Estado para a Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos, Stephen Doughty.

"Queremos que o Reino Unido e a União Europeia sejam mais seguros, que os nossos cidadãos estejam mais protegidos (...) e que os nossos cidadãos e os da UE sejam mais prósperos. Segurança, proteção e prosperidade, estes são os nossos principais objetivos para o recomeço", afirmou.

De acordo com o político trabalhista, o primeiro pilar deste restabelecimento dos laços bilaterais com o grupo da UE baseia-se na política externa, especialmente no domínio da segurança, da cooperação e dos domínios "mais vastos" da defesa.

O segundo pilar, designado por "segurança dos cidadãos", inclui "uma cooperação policial mais estreita nos domínios da criminalidade grave e organizada", como as operações antiterroristas para combater o branqueamento de capitais ou a imigração irregular.

O crescimento e o comércio constituem o terceiro pilar, que, segundo Thomas-Symonds, inclui acordos sanitários e fitossanitários com a UE, bem como outros para o reconhecimento mútuo das qualificações profissionais, ou a facilitação dos procedimentos de visto para artistas poderem atuar na União Europeia.

"Nada mais está na ordem do dia", disse o secretário de Estado britânico para as Relações com a UE, que sublinhou a intenção de realizar uma cimeira bilateral entre o Reino Unido e a União Europeia no primeiro semestre do próximo ano, onde serão detalhadas as orientações e os prazos a seguir.

Thomas-Symonds recordou que as reuniões bilaterais têm vivido um "impasse" até à configuração final dos novos órgãos europeus e prometeu que, a partir de agora, vai manter encontros "regulares" com o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, com uma periodicidade de cerca de duas semanas.

"É importante esclarecer que isto faz parte do restabelecimento das relações com a Europa em geral, mas não apenas com a União Europeia. A UE é uma parte crucial", acrescentou Doughty, que mencionou ter realizado reuniões com parceiros nos Balcãs Ocidentais, como a Moldávia, e com outros países do Ártico, como a Noruega e a Islândia.