Greenpeace contesta acordo 'tóxico' UE-Mercsolul

A organização não-governamental (ONG) de proteção do ambiente Greenpeace contestou hoje o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, que considerou como "tóxico".

Num comunicado, a Greenpeace denuncia que o "acordo tóxico de comércio livre" conclui "mais de 25 anos de negociações secretas" e viola regras da UE sobre clima e pesticidas.

A ONG refere também que "ao anunciar hoje o acordo como de 'parceria' em vez do acordo de 'associação' inicialmente previsto, a Comissão parece confirmar que tenciona utilizar esta estratégia de divisão para contornar o controlo democrático a nível nacional e regional".

A presidente da Comissão Europeia anunciou hoje que a União Europeia (UE) e os países do Mercado Comum do Sul (Mercosul) chegaram a acordo político para aquele que será o maior acordo comercial do mundo.

"Hoje assinala-se um marco verdadeiramente histórico e permitam-me que comece por agradecer aos negociadores principais a sua dedicação e o seu empenho [pois] trabalharam incansavelmente durante muitos e muitos anos para conseguir uma unidade ambiciosa e equilibrada", declarou Ursula von der Leyen.