Sánchez diz que UE alcançará acordos de que precisa com "grande experiência" de Costa

O primeiro-ministro de Espanha, o socialista Pedro Sánchez, disse hoje que com "a grande experiência" do português António Costa à frente do Conselho Europeu será possível fechar os acordos de que a Europa precisa.

"Com a tua grande experiência forjaremos os acordos necessários para a Europa continuar a avançar. O futuro da UE [União Europeia] como projeto de paz está em risco", escreveu Sánchez na rede social X.

O líder do Governo espanhol revelou, na mesma publicação, que falou hoje com o ex-primeiro-ministro português para "passar em revista os principais assuntos da agenda" do primeiro Conselho Europeu que será presidido por António Costa, em Bruxelas, na próxima semana.

"Ucrânia, Médio Oriente, a resiliência, a ampliação e o papel da UE no mundo. Concordámos em que, perante a difícil situação global que enfrentamos, a unidade europeia faz-nos mais fortes e deve ser o valor essencial que guia as nossas decisões", acrescentou.

O antigo primeiro-ministro português António Costa iniciou no passado dia 01 de dezembro funções como presidente do Conselho Europeu, a instituição que define as orientações e prioridades políticas comunitárias, num mandato que se estende até maio de 2027.

É o primeiro português e o primeiro socialista a assumir a liderança da instituição.