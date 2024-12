Governo prevê para breve contrato-programa com criadores de gado

O director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira da Costa, e o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, estiveram presentes no almoço de Natal da Cooperativa de Criadores de Gado das Serras das Freguesias do Seixal e da Ribeira da Janela.

Através de comunicado, a tutela do Ambiente refere que, na ocasião, os responsáveis transmitiram que “brevemente” haverá a assinatura do contrato-programa entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, com esta cooperativa, no valor de 10 mil euros, "em reconhecimento do inestimável contributo que presta na valorização dos recursos naturais e na promoção das boas práticas de protecção ambiental, bem como do interesse público da sua acção, nomeadamente no contexto de recuperação associado aos últimos incêndios."

Neste convívio, além de debaterem alguns assuntos do sector, ainda desejaram a todos os presentes e seus familiares um feliz Natal e votos de um excelente ano de 2025, com saúde e prosperidade.