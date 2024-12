Santa Cruz investe 80 mil euros para reforçar segurança dos Bombeiros Sapadores

A Câmara Municipal de Santa Cruz anunciou esta terça-feira um novo investimento de aproximadamente 80 mil euros para modernizar os equipamentos dos Bombeiros Sapadores, reforçando a capacidade de resposta em situações de emergência e melhorando as condições de trabalho da corporação.

Entre os equipamentos adquiridos, destacam-se itens essenciais para a segurança e eficiência operacional, como lanternas recarregáveis com certificação ATEX, adequadas para ambientes perigosos, e equipamentos especializados para resgate, combate a incêndios e contenção de riscos.

Principais equipamentos incluídos no investimento:

Lanternas recarregáveis certificadas para uso em ambientes explosivos (ATEX);

Perneiras de proteção e motosserras de alto desempenho, ideais para operações de corte e salvamento;

Aparelhos respiratórios isolantes, máscaras individuais de respiração, garrafas de ar comprimido e capuzes de resgate, indispensáveis em condições adversas;

Agulhetas de alta eficiência, blocos de estabilização, calços e kits de vedação para contenção de fugas.

Segundo a autarquia, a modernização é um reflexo do compromisso com a segurança da comunidade e a preparação contínua dos bombeiros para enfrentar os desafios diários. O objectivo é garantir que a população de Santa Cruz esteja protegida por uma força bem equipada e preparada para lidar com emergências.

Este investimento soma-se a outras iniciativas do município para valorizar e fortalecer os serviços de emergência.