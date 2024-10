PM incomodado com queixas do PS sobre degradação de serviços públicos

O primeiro-ministro considerou hoje incomodativo que os socialistas se queixem das incapacidades dos serviços públicos quando "são responsáveis" pela situação a que estes chegaram, uma resposta a várias críticas de deputados do PS sobre habitação, saúde ou educação.

Durante uma das rondas de perguntas dos partidos a Luís Montenegro durante o primeiro dia do debate parlamentar na generalidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), diferentes deputados do PS, como as antigas governantes Mariana Vieira da Silva ou Isabel Ferreira, fizeram críticas ao Governo sobre diferentes áreas, como a saúde ou educação.

"Causa alguma estupefação, para não dizer outra coisa pior, ouvir-se determinados deputados que estiveram associados ao centro das políticas públicas nos últimos anos falar de habitação, de saúde, de educação, querendo, em primeiro lugar, dizer que nós prometemos resolver tudo no primeiro dia, no primeiro dia chegávamos e os problemas ficavam resolvidos. Isto diminui a seriedade do debate e o alcance de troca de posições políticas", criticou.

Para o primeiro-ministro, estas críticas também diminuem "a circunstância de se queixarem hoje quanto àquelas que são as incapacidades de resposta dos serviços públicos aqueles que são responsáveis pelo caminho que foi percorrido e que os trouxe até aqui".

"É, de facto, incomodativo", concluiu.

Montenegro defendeu que "na habitação, na saúde, na educação" estão a ser construídas "políticas e soluções diferentes" com uma aposta nos serviços públicos prestados pelo Estado "como o essencial do serviço, mas também aproveitando a capacidade instalada no setor social e no setor privado".