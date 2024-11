ADN diz estarmos a viver "um dos períodos mais negros da história política na nossa RAM"

O partido ADN - (Alternativa Democrática Nacional) lamenta "o facto de presentemente estarmos a viver um dos períodos mais negros da história política na nossa RAM desde o 25 de Abril de 1974".

"Todos nós, independentemente da nossa ideologia politica, sentimento uma "vergonha alheia" perante tudo o que se passa dentro da nossa ALRAM, onde os deputados eleitos pelo povo madeirense e portosantense, simplesmente escondem-se atrás de todos os argumentos possíveis para não assumirem os compromissos e promessas feitas em período de campanha eleitoral, optando por defenderem os seus próprios interesses pessoais e partidários, em detrimento do superior interesse do povo que os elegeu", refere o partido.

Quem não deve, não teme" e é neste base que o ADN-Madeira considera urgente a votação do levantamento de imunidades parlamentares solicitados pelo Ministério Público a elementos do Governo Regional, sejam eles arguidos, suspeitos ou testemunhas processuais, assim como achamos que o próprio Sr. presidente do Governo Regional da Madeira, deveria dar ele próprio o exemplo e a bem da transparência, promovia o levantamento da sua dupla imunidade de presidente da RAM e Concelheiro de Estado, de forma a que toda a verdade seja devidamente esclarecida nos locais apropriados que são os tribunais, em detrimento da "Praça Pública" e ALRAM onde necessitamos dum Governo credível e acima de qualquer suspeita". ADN

E conclui: "O ADN acredita e defende que o povo madeirense e portosantense merece bem mais e melhor do que este clima de suspeição que paira sobre o nosso executivo Regional, assim como as respectivas notícias que frequentemente saem na comunicação social regional, nacional e internacional, colocando a RAM num patamar de descrédito e até cumplicidade face à corrupção, compadrio e tráfico de influências, que todos nós no fundo e sem hipocrisias, sempre soubemos existir nesta nossa ilha".