CH pede demissão da Secretária de Estado das Pescas

Francisco Gomes quer saber se a Secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar, tem condições para continuar a exercer o cargo que ocupa. A questão surgiu numa audição da comissão parlamentar de Agricultura e Pescas, na Assembleia da República, solicitada a título de urgência pelo grupo parlamentar do CH, que teve por base as decisões nesse sector.

Numa audição marcada por muitas críticas à gestão da madeirense, o deputado eleito pelo CH-Madeira considerou que este sector foi deixado ao abandono, tomando como exemplo "a a redução de quase metade do orçamento para o setor nos últimos dois anos, pretensos atrasos na abertura de avisos e execução do PRR, supostas dificuldades na gestão das quotas da sardinha, biqueirão, goraz e atum e presumível falta de capacidade para dialogar com o setor e aportar soluções para os desafios que confrontam os pescadores e armadores".

“O que o seu governo faz não é só uma humilhação para os pescadores. É uma vergonha para um Estado que faz escárnio na cara dos homens do mar. Quem mais deveria defender as pescas está preso a uma bolha de inacção, ignorância e incompetência", disse o parlamentar.

O deputado apontou algumas contradições políticas como “os 156 milhões que o Estado prevê gastar em viagens dos ministros, os cerca de 10 milhões que suporta em pensões vitalícias, os duzentos mil euros previstos para eventos ‘gay’ e os 380 milhões que o governo gastou em apenas oito meses na ajuda a imigrantes.”

O seu governo orgulha os marxistas radicais e os fundamentalistas de Esquerda que andam por aí disfarçados de gente séria, mas que, por malícia, a única coisa que querem é amarrar os barcos à doca e mandar para a miséria quem vive do mar. Há quem tivesse vergonha na cara, mas o seu governo pensa que é assim que se trata os pescadores e as suas famílias. Francisco Gomes

O deputado madeirense recorreu ainda às declarações proferidas por Jacinto Silva, presidente da COOPESCA, na Assembleia Legislativa da Madeira: "Quem apostou nesta área, foi traído pelo seu governo porque o seu governo está muito mais interessado em tratar os bandidos como coitadinhos e em apoiar quem quer vida de café à custa de quem trabalha. Já ajudar os pescadores e os armadores que querem trabalhar para ter uma vida digna é algo que vos passa completamente ao lado. Para esses, o seu governo só tem desculpas, só pede paciência, mas falha em tudo o que faz e em tudo o que decide.”