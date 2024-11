Morreu Pedro Guerra, comentador e antigo director de conteúdos da BTV

O comentador televisivo Pedro Guerra, antigo jornalista, assessor do então ministro da Defesa Paulo Portas e diretor de conteúdos da BTV, morreu na sexta-feira, aos 58 anos, vítima de cancro, informou hoje a CMTV, na qual colaborava.

Nascido em 03 de março de 1966, em Angola, Pedro Guerra trabalhou como arquivista no O Jornal, antes de ser jornalista de Desporto no O Independente, sob a direção de Paulo Portas, a quem assessorou depois no Ministério da Defesa.

Ganhou notoriedade como comentador televisivo afeto ao Benfica, no qual foi diretor de conteúdos da BTV, com passagem por programas de debate em canais como TVI e, mais recentemente, CMTV.