Gouveia e Melo ausente da sessão solene do 25 de Novembro por estar em Angola

O chefe do Estado-Maior da Armada disse hoje à Lusa que não marcou presença na sessão solene do 25 de Novembro na Assembleia da República por estar em Angola para participar numa reunião das Marinhas da CPLP.

Contactado pela Lusa, Gouveia e Melo justificou a sua ausência afirmando que está em Angola numa "reunião das Marinhas da CPLP", que considerou de "elevada importância" e tem como temas "a proteção, defesa e ameaças às infraestruturas marítimas, cabos submarinos, condutas, plataformas petrolíferas, eólicas e outras".

O CEMA fez-se representar na sessão solene evocativa do 25 de Novembro pelo seu vice-almirante Aníbal Soares Ribeiro, que chegou à Assembleia da República com os chefes militares dos restantes ramos e do Estado-Maior General das Forças Armadas.

O chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, está no centro das atenções mediáticas depois de ter sido noticiado que o almirante já terá comunicado ao Governo que não assumirá mais um mandato à frente do ramo e que pretende anunciar no próximo ano uma candidatura a Presidente da República.

Gouveia e Melo, que coordenou a equipa responsável pelo plano de vacinação nacional contra a covid-19, tomou posse como CEMA em 27 de dezembro de 2021, e está prestes a cumprir os três anos de mandato.