Anderlecht goleia na Liga belga antes de recepção ao FC Porto

O Anderlecht goleou hoje por 6-0 um Gent em inferioridade númerica, na 15.ª jornada da Liga belga, quatro dias antes de receber o FC Porto para a Liga Europa de futebol, e recuperou o quarto lugar no campeonato.

No Lotto Park, nos arredores de Bruxelas, a equipa da casa assegurou a vitória ainda na primeira parte, com três golos em pouco mais de 20 minutos, mas chegou à goleada expressiva já depois de os visitantes ficarem reduzidos a nove.

Mats Rits inaugurou o marcador aos 23 minutos e Samuel Edozie fez o segundo 15 minutos depois, 'limitando-se' a introduzir numa baliza 'deserta' a bola recebida num passe perfeito de Kasper Dolberg.

O avançado dinamarquês seria fundamental nos números expressivos da sua equipa, uma vez que, além da assistência, 'bisou', marcando o primeiro nos descontos da primeira parte, já depois de o 'visitante' Jordan Torunarigha ser expulso por acumulação de amarelos, aos 44 minutos.

Dolberg ainda teve tempo para fazer o 4-0, aos 77 minutos, momentos antes de ser substituído, e lidera agora a lista de melhores marcadores do campeonato belga, com 10 golos.

Com o Gent reduzido a nove, após nova expulsão, no caso de Matisse Samoise, com vermelho direto (75), o português Tiago Araújo, que entrou na segunda parte, agravou a crise da sua equipa, fazendo um autogolo aos 85.

Francis Amuzu haveria de fechar a contagem, três minutos depois, com o Anderlecht a manter-se em quarto, com 26 pontos, menos oito do que o líder Genk.

O próximo adversário do Anderlecht é o FC Porto, com os belgas a receberem os 'dragões' na quinta-feira, às 17:45, na quinta jornada da fase de liga da Liga Europa.

O clube dos arredores de Bruxelas é quinto, com 10 pontos, enquanto os portistas, que hoje averbaram a terceira derrota consecutiva, somam apenas quatro e estão no 22.º lugar.