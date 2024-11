Golo de Lukaku dá vitória ao Nápoles sobre a Roma e garante liderança

O Nápoles venceu hoje na receção à Roma, por 1-0, na 13.ª jornada da Liga italiana de futebol, e recuperou a liderança do campeonato, tendo um trio de rivais, que pode passar a quarteto, na sua peugada.

A figura da partida foi o avançado belga Romelu Lukaku, autor do único golo, ao minuto 54, a finalizar uma assistência do lateral direito e internacional italiano Giovanni Di Lorenzo, que quebrou, finalmente, o 'muro' defensivo romano.

Com os três pontos somados, o Nápoles recuperou a liderança da Serie A, passando a somar 29, mais um do que um trio composto por Atalanta, Inter e Fiorentina, todos com 28, e que pode ainda hoje passar a quarteto caso a Lazio vença na receção ao Bolonha.

Noutro jogo hoje disputado, a Fiorentina fez os 'trabalhos de casa' e foi ao terreno do Como vencer por 2-0, com golos do médio gaulês Yacine Adli, e do avançado Moise Kean, aos 19 e 68 minutos, respetivamente, pondo pressão aos seus rivais no topo da tabela.

O Génova deixou escapar a vitória aos 88 minutos, quando vencia por 2-1, e Roberto Piccoli bateu o penálti que faria o 2-2 e que permitiu ao Cagliari somar um ponto importante na luta pela manutenção.

O treinador do Génova, o antigo internacional francês Patrick Vieira, ainda recorreu ao avançado português Vitinha, lançando-o em campo aos 89 minutos, mas já não havia tempo para chegar à vitória.

Finalmente, o Torino empatou a um golo na receção ao Monza, cujo onze apresentou dois portugueses, o ala Pedro Pereira, que jogou os 90 minutos, e o avançado Dany Mota, que seria substituído aos 87, por Gianluca Caprari.

A 13.ª jornada prossegue hoje com a partida entre a Lazio, quinta classificado, e o Bolonha, oitavo, no Olímpico de Roma.