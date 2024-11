MARMED quer que profissionais e estudantes tenham ferramentas para os desafios do sector marítimo

A gestora do projecto MARMED, um projecto europeu, quer promover a economia sustentável.

Este é um projecto que teve uma duração de 24 meses, criado através do Erasmus+ que quer soluções que se adaptem a várias realidades regionais. No fundo, quer criar uma ponte entre o conhecimento académico e a prática nos clusters marítimos.

Esta é agora uma ferramenta educativa, através de módulos, que fala de gestão, políticas marítimas europeias e práticas aplicadas às Regiões. Este é um projecto que une diversas associações do sector marítimo.

No caso da Madeira, o MARMED pode ser adaptado à realidade local com parcerias com entidades locais, além disso, pode ser criado um curso adaptado à Madeira, para que melhor se possam enfrentar os desafios do sector.

"A Madeira pode ser um exemplo", considera a gestora do projecto.

A aplicação na Madeira pode alavancar a Economia Azul local e liderar como exemplo no Atlântico.