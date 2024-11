Programa Estudante Insular já beneficiou 9.700 estudantes

André Pão, do PSD, lembrou que está em vigor o programa Estudante Escolar que permite que os estudantes paguem, apenas, 65 euros, em quatro viagens por ano. Um programa que, segundo o deputado, já beneficiou 9.700 estudantes e custou ao Governo Regional 26,5 milhões de euros.

A proposta do CH para que o governo frete aviões para o transporte de estudantes no períodos de interrupção lectiva, sobretudo no Natal e na Páscoa, tem o apoio de vários partidos, nomeadamente o JPP mas, como sublinhou Carlos Silva, não resolve o problema do preço elevado das viagens para os madeirenses.

Rui Caetano, do PS, considera uma "demagogia" do CH, porque este partido "fez uma negociata com o presidente do Governo Regional e esqueceu-se dos direitos dos estudantes".