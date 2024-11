Apesar de preocupado com a instabilidade política há confiança no futuro da construção civil

A instabilidade política na Região é o que mais preocupa o sócio-gerente de a empresa Saúl & Filhos, Lda, que em Janeiro completa 40 anos de existência.

Ainda assim está confiante que os próximos anos vão continuar a ser bons para a construção civil, principal área de actividade da empresa, que em 2023 registou 8,3 milhões de euros de volume de negócios e este ano prevê atingir os 10 milhões.

Por estar confiante num futuro próspero, João Freitas revela a ambição de continuar a fazer crescer a ‘Saúl & Filhos’ e “num futuro próximo aumentar as instalações ou, provavelmente, fazer mudança de instalações”, meta à qual associa também o desejo de expandir “para outros mercados” que não apenas o regional.

Com cerca de 75 colaboradores, a empresa localizada na freguesia do Monte, Funchal, recebeu hoje a visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do scretario que tutela a Economia, Eduardo Jesus.

Fez saber que as obras dividem-se entre privadas e públicas” e que o futuro imediato “vai depender um bocadinho da componente política”, embora assuma acreditar que os próximos anos vão continuar a serem “anos bons para a construção civil”.

Daí a ambição de ver a empresa crescer e “se possível, recrutar mais mão-de-obra”, embora reconheça que esta é uma das dificuldades que o sector enfrenta.

Fundada em Janeiro de 1985, a empresa Saúl & Filhos, Lda. tem como principal actividade a construção civil e obras públicas, dedicando-se ainda à comercialização de madeiras e seus derivados, bem como, à actividade de carpintaria, marcenaria e serração e à remoção de amianto. Com uma experiência acumulada de quase quatro décadas, a Saúl & Filhos

No presente ano a Saul & Filhos, Lda foi distinguida, uma vez mais, com o Estatuto de ‘PME Líder’. Em Janeiro último renovou a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO9001), implementado desde 2007 e a certificação em Gestão Ambiental (ISO 14001), e em Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (ISO 45001), atribuídas pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER).

Foi também distinguida na 34.ª edição das 500 Maiores Empresas – Madeira, uma iniciativa do Diário de Notícias da Madeira, em parceria com a Previsão, ECAM, PKF-MADCONTA e a Informa D&B, com o ‘2.º lugar – Dinamismo’.