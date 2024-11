25 Apartamentos a preços controlados entregues na primeira semana de Dezembro

Praticamente pronto, o empreendimento habitacional de 25 fogos a custos controlados construído ao abrigo do PRR no sítio da Igreja, freguesia da Quinta Grande, será entregue aos futuros inquilinos dentro de três semanas. Anúncio feito hoje pelo presidente do Governo Regional, por ocasião da visita à empreitada de 5,2 milhões de euros da empresa Decifratemática, que resultou na construção de dez apartamentos de tipologia T2, dez de tipologia T1 e cinco de tipologia T3.

A obra concretizada no âmbito do PRR e resultante da 1ª oferta pública lançada pela IHM, segundo Miguel Albuquerque é “dos primeiros empreendimentos que estão concluídos no quadro do PRR para a habitação” e “será também dos primeiros a atribuir” através do IHM, apontando para “a primeira semana de Dezembro” a entrega dos apartamentos.

Além da ‘prenda de Natal’, Albuquerque destaca “este sinal que o PRR aqui está a ser bem aproveitado”, que é também “um sinal positivo a Madeira estar na dianteira da execução do PRR e sobretudo numa área onde há uma grande carência que é a habitação a preços acessíveis”, salientou.

Acompanhado do secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e dos presidentes da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Leonel Silva e Celso Bettencourt, Albuquerque fez saber que a Região já tem “em execução no PRR, 55 milhões [euros]”, contando adquirir/ter concluídos “até ao fim do ano, sete ou oito empreendimentos”.

Para a atribuição destes apartamentos, ainda este ano, a famílias em regime de arrendamento, através do programa de Renda Reduzida, recentemente, entre 23 de Outubro e 07 de Novembro, decorreu o período de candidaturas para a atribuição para um total de 110 habitações localizadas em Câmara de Lobos, onde se inclui o empreendimento da Quinta Grande.