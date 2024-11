Governo Regional aprova voto de louvor a Marcos Freitas e quase 400 mil euros de apoios ao desporto

O Conselho do Governo Regional da Madeira, reunido esta quinta-feira, 14 de Novembro, em plenário, decidiu louvar o atleta madeirense, Marcos André Sousa da Silva Freitas, do AS Pontoise-Cergy-TT, "por conquistar o título de Campeão Nacional de França, na Liga Pro A, 2023/2024, no escalão de seniores, na modalidade de ténis de mesa".

Ainda no plano do Desporto, o executivo madeirense aprovou a celebração de seis contratos-programa de desenvolvimento desportivo, no âmbito do Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD) 2023/2024, "referentes à competição regional dos clubes desportivos, no montante global de 388.828,05 euros".

Deliberou ainda firmar um outro contrato-programa de desenvolvimento desportivo do PRAD 2023/2024, "referente à competição regional dos clubes desportivos, no montante global de 4.005,56 euros".

Confira as restantes deliberações do Conselho de Governo:

- Realizar um contrato interadministrativo de cooperação entre a Região Autónoma da Madeira e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P., tendo por objeto a realização da empreitada de reparação e beneficiação de parte das fachadas do Edifício “Funchal 2000”.

- Autorizar a libertação de verbas para a empreitada que contempla a “implementação de medidas de melhoria energética em dois edifícios públicos – 4º grupo” até ao montante de 2.880.000,00 euros, ao qual será acrescido IVA à taxa legal em vigor, constituída pelos seguintes lotes:

Lote 1 – Hospital dos Marmeleiros, até ao montante de 920.000,00 euros, ao qual será acrescido IVA à taxa legal em vigor;

Lote 2 – Centro de saúde de Machico, até ao montante de 1.960.000,00 euros, ao qual será acrescido IVA à taxa legal em vigor.

- Estabelecer nove contratos-programa com os titulares dos Núcleos Infantis, no valor total de 80.325,00 euros.

- Realizar um contrato-programa com a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação - Associação, tendo em vista dotar esta associação dos meios financeiros necessários ao funcionamento do Sistema Regional de Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (SRDITI).