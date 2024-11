Joe Biden vai ter terceiro e último encontro bilateral com Xi Jiping em Lima

O presidente dos EUA, Joe Biden, vai reunir-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, na capital peruana, Lima, durante a reunião do Fórum de Cooperação Económica Ásia Pacífico (APEC) pela terceira e última vez, informaram fontes oficiais norte-americanas.

"É uma oportunidade para pôr em dia os esforços dos últimos quatro anos para gerir uma concorrência responsável e sobre como os dois Estados avançaram em áreas de interesse comum, mesmo com profundas diferenças e intensa concorrência", indicaram as fontes, durante contactos com a imprensa.

A reunião vai ocorrer no dia 16, sendo a terceira vez que se encontram pessoalmente, depois de San Francisco, no Estado da Califórnia, há um ano, e de Bali, no Indonésia, em novembro de 2022.

"É de esperar que o presidente expresse a sua profunda preocupação com o apoio da China à Federação Russa na guerra contra a Ucrânia, bem como sobre o destacamento de mais de 10 mil soldados norte-coreanos na Federação Russa", expressaram aquelas fontes.

Biden também avisará Xi de que os ataques informáticos provenientes da China têm "o potencial de desestabilizar a relação bilateral" e afetar os setores tecnológicos chineses.

Os funcionários norte-americanos não quiserem especular sobre como o presidente eleito, Donald Trump, vai relacionar-se com a China, mas consideraram que vai enfrentar uma "relação dura e complicada".