Governo prevê investir nas polícias 127,2 milhões, menos do que o programado

O Ministério da Administração Interna (MAI) prevê investir nas forças de segurança 127,2 milhões de euros no próximo ano, menos 2,7 milhões de euros do que estava programado no mapa de programações de 2022 a 2026, disse hoje a ministra.

"Aquilo que está alocado à Lei de programação e investimento das forças de segurança é aquilo que entendemos ser possível executar", afirmou Margarida Blasco no parlamento, onde está a ser ouvida no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2025.

Segundo a ministra, a programação e investimento nas forças de segurança tem um investimento previsto de 127,2 milhões de euros para 2025, que serão divididos em infraestruturas (44 milhões de euros), veículos (21,1 ME), armamento (2,3 ME), equipamentos de proteção individual (2,3 ME), equipamentos de apoio à atividade operacional (800 mil euros), equipamentos para funções especializadas (5,8 ME) e sistemas tecnologias de informação e comunicação (50,9 ME).

"Este valor é inferior ao que consta do mapa de programações de 2022/2026 para 2025 em 2,7 milhões em virtude de se encontrar prevista uma menor cobrança da receita por parte da ANSR [Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária]. A receita proveniente das coimas por infrações rodoviárias é uma das fontes de financiamento da lei de programação", disse.

A governante indicou também que este Governo encontrou os veículos e equipamentos das polícias "com muitas deficiências".

Margarida Blasco considerou ainda que as infraestruturas são essenciais para garantir as melhores condições de trabalho às forças de segurança e para receber todos os cidadãos nas melhores condições.

"Sabemos que muitas esquadras e postos do nosso país se degradaram nos últimos anos. Temos a clara noção das dificuldades que existem em implementar este plano num ano orçamental, mas é tempo e urge agir. As prioridades estão já definidas. Sabemos bem qual é o nosso ponto de partida, e estamos motivados e empenhados em fazer mais, melhor e diferente. Para o concretizar, vamos investir 44 milhões de euros em infraestruturas durante o próximo ano, previstos no âmbito da lei de programação", precisou.