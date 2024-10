Mariana Cabral realça "orgulho" pelo percurso no futebol feminino do Sporting

A treinadora Mariana Cabral deixou hoje uma mensagem de despedida, após ser oficializada a sua saída do comando técnico das 'leoas', mostrando-se orgulhosa com o desenvolvimento do futebol feminino do Sporting, e assumindo o fim do projeto que liderava.

"Desde as noites frias do Estádio Universitário às tardes e manhãs quentes de Alcochete, foram oito anos a representar o futebol feminino do Sporting Clube de Portugal, com profissionalismo e dedicação. Hoje, entendemos que as nossas convicções já não são as mesmas e, por isso, os nossos caminhos separam-se", escreveu Mariana Cabral na rede social Instagram.

A publicação foi escrita algumas horas depois de o Sporting ter anunciado que a treinadora deixou o clube, indicando que o técnico adjunto João Mateus liderará a formação 'verde e branca' no próximo jogo, com o Torreense, e que a constituição da nova equipa técnica será apresentada oportunamente.

"Mais do que os troféus conquistados, nas juniores, equipa B e equipa principal, ficará comigo a experiência de ter trabalhado com tantas mulheres e homens de grande competência, assim como o enorme orgulho de ter ajudado tantas raparigas a crescer, não só para se tornarem jogadoras profissionais, mas mulheres livres e confiantes", destacou Mariana Cabral.

E acrescentou: "Agradeço a todas as jogadoras, treinadores e restante 'staff' com quem me cruzei nestes anos e desejo as maiores felicidades a todas e todos".

Mariana Cabral, de 37 anos, liderava a equipa principal do Sporting desde a temporada 2021/22, na qual conquistou a Taça de Portugal e a Supertaça, e foi segunda na Liga, atrás do Benfica.

Nas duas últimas temporadas, a formação 'leonina' foi segunda na competição nacional, sempre atrás do Benfica, e conquistou em agosto a Supertaça, derrotando as 'encarnadas' por 2-1.

Na semana passada, o Sporting foi derrotado por 2-0 pelo Benfica, em Alvalade, na quarta jornada da I Liga feminina de futebol, e segue na terceira posição da competição, com seis pontos e menos um jogo disputado, a seis de Benfica e Sporting de Braga, que lideram, com 12.

Dias antes do dérbi em Alvalade, o Sporting falhou o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, após duas derrotas com o Real Madrid.