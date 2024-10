Ondas de cinco metros atingem Taiwan devido a tufão que deve ser um dos mais fortes dos últimos anos

Ondas de cinco metros de altura fustigaram hoje a costa de Taiwan devido à aproximação do tufão "Kong-rey", que os meteorologistas estimam que seja uma das tempestades mais fortes dos últimos anos.

As rajadas de vento ultrapassaram os 230 quilómetros por hora, segundo o último boletim do Joint Typhoon Warning Center, um centro meteorológico do exército norte-americano.

A previsão é que o tufão desencadeie ventos "destrutivos" quando atingir, na quinta-feira, o sudeste do território taiwanês, naquela que é a região menos povoada da ilha de 23 milhões de habitantes e que já sofre com as chuvas da monção.

Mais de um metro de chuva poderá cair até sexta-feira nas regiões mais afetadas, levando à deslocação, por precaução, de milhares de habitantes das zonas mais vulneráveis.

As autoridades iniciaram evacuações em oito condados e cidades, incluindo Yilan, Hualien e Taitung, com mais de 6.200 pessoas a abandonarem as suas casas até ao final da tarde.

O "Kong-rey" é atualmente mais forte que o tufão "Gaemi", a maior tempestade a atingir Taiwan nos últimos oito anos, em julho.

"A preocupação é acrescida pelo facto de alguns dos trabalhos de reconstrução após o tufão anterior ainda não terem começado e de ser necessária uma precaução suplementar nas zonas afetadas pelos recentes tremores de terra", indicou Chen Chen-yu, chefe de uma equipa de monitorização de catástrofes.

As autoridades taiwanesas encerraram hoje escolas e escritórios nas ilhas periféricas da zona de Taitung, onde se espera um embate direto do tufão, enquanto foi determinada a suspensão quinta-feira de aulas e do trabalho em várias cidades e regiões.

Dezenas de ligações marítimas e voos domésticos foram também cancelados hoje, tendo pescadores atracado os seus barcos no porto da região de Yilan, no norte do país, e manifestado preocupação, como relatou a agência noticiosa France-Presse (AFP).

A Administração Meteorológica Central informou que as chuvas mais intensas são esperadas nas costas leste e norte, assim como nas montanhas das regiões centro e sul.

As zonas de Yilan e Hualien, no leste, deverão ser as mais afetadas, com precipitações acumuladas de terça a sexta-feira entre os 800 e 1.200 milímetros, estimou à AFP o meteorologista Chang Chun-yao.

"Com base na previsão da trajetória do tufão, aconselhamos Yilan, Hualien e Taitung a tomarem precauções contra possíveis deslizamentos de terras e fluxos de detritos nas zonas onde se preveem chuvas fortes", acrescentou.

O ministro da Administração Interna, Liu Shyh-fang, manifestou preocupação dado o insucesso em conseguir contactar dois turistas checos, que estavam a fazer caminhadas no desfiladeiro de Taroko, perto de Hualien.

O Presidente do território, Lai Ching-te, exortou a população a manter-se vigilante e a evitar deslocar-se às montanhas ou para o mar.

Nas Filipinas, mais de 174.000 pessoas fugiram quando o tufão passou sobre a ilha de Luzon (norte), alguns dias depois de uma tempestade ter matado pelo menos 145 pessoas.

Taiwan costuma ser atingido por tempestades tropicais, sobretudo entre julho e outubro, mas é "invulgar que um tufão tão forte atinja a ilha tão tarde no ano", acrescentou o meteorologista Chang Chun-yao.

O "Kong-rey" será o terceiro tufão a atingir Taiwan desde julho. O Gaemi matou 10 pessoas e feriu centenas, causando inundações generalizadas na cidade de Kaohsiung, no sul do país, e posteriormente o Krathon, que varreu o sul de Taiwan no início deste mês provocou ventos destruidores, inundações e deslizamentos de terras que causaram pelo menos quatro mortos e centenas de feridos.