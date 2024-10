Tanzânia suspende algumas publicações 'online' por causa de vídeo crítico do governo

O Governo da Tanzânia suspendeu temporariamente as publicações 'online' de um grande grupo de imprensa, por terem divulgado um vídeo sobre assassínios e desaparecimentos de opositores, e apontando práticas autoritárias atribuídas à Presidente do país.

Na terça-feira, o diário de língua inglesa The Citizen, que pertence ao grupo Mwananchi, publicou nas suas redes sociais um vídeo que mostrava a chefe de Estado, Samia Suluhu Hassan, a ligar o seu televisor e a ser confrontada com notícias de assassínios, raptos, pais à procura dos filhos e cidadãos que receiam pelo seu futuro.

O vídeo faz eco de críticas de grupos de defesa dos direitos humanos e de governos ocidentais denunciando o aumento da repressão por parte das autoridades num período que antecede as eleições autárquicas de novembro e as eleições gerais do final de 2025.

A Presidente Samia Suluhu Hassan tem sido alvo de duras críticas nos últimos meses, acusada de usar as práticas autoritárias do seu antecessor John Magufuli, depois de ter dado sinais de abertura democrática quando chegou ao poder, em março de 2021.

O principal partido da oposição, o Chadema, acusou as forças de segurança de estarem envolvidas nos desaparecimentos de alguns dos seus membros e no assassinato de Ali Mohamed Kibao, um dos seus dirigentes, encontrado morto a 07 de setembro.

Em comunicado divulgado na quarta-feira à noite, a Autoridade Reguladora das Comunicações (TCRA) da Tanzânia anunciou a suspensão por 30 dias dos serviços 'online' do grupo Mwananchi, alegando que o vídeo difundido a 01 de outubro "trouxe interpretações negativas para a nação, o que afeta e mina a unidade, a paz e a coesão nacionais".

No mesmo dia, o The Citizen anunciou que retirava o vídeo "que retratava acontecimentos que suscitavam preocupações quanto à segurança das pessoas na Tanzânia", admitindo a "interpretação incorreta a que deu origem, divergindo da intenção original".

A Mwananchi Communications Ltd, um dos principais grupos privados de comunicação social da Tanzânia, é uma filial do Nation Media Group do Quénia. Para além do The Citizen, tem dois outros jornais em língua suaíli, Mwananchi e Mwanaspoti, e possui também um serviço de televisão em linha (Mwananchi Digital).