Rússia diz que capturou aldeia no leste do território ucraniano

O Ministério da Defesa russo anunciou hoje a captura da aldeia de Izmailivka, no leste da Ucrânia, onde as tropas do Kremlin têm avançado há vários meses.

O Exército russo "libertou Izmailovka", declarou o Ministério da Defesa, que usa a designação russa da aldeia.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).