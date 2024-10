PPM acusa os governantes de só se lembrarem dos bombeiros em dias de aniversário ou de tragédia

O Partido Popular Monárquico (PPM) da Madeira endereça os parabéns à Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal pelo seu 136.° aniversário, reconhecendo a necessidade de um novo quartel para a corporação, acusando os governantes de só se lembrarem dos bombeiros em dias de aniversário ou de tragédia.

Em nota emitida, o partido refere que as instalações dos Bombeiros Sapadores do Funchal, "embora tenham excelentes condições, já se mostram incapazes de albergar uma corporação com esta dimensão" e relembra a sugestão feita pelo comandante, em 2021, de criar um quartel de raiz "na zona onde fica o quartel de apoio ao RG3 em São Martinho, por ser uma zona de fácil acesso à via rápida e em todas as direcções onde seja necessário prestar socorro, fora do centro da cidade, mas ao mesmo tempo muito próximo, ou seja, um excelente local estratégico para alocar uma corporação de Bombeiros".

O PPM aproveita a ocasião para "lamentar que os governantes só se lembrem dos Bombeiros em dias de aniversários ou em épocas de tragédias como as que assolaram uma vez mais a nossa região no verão passado, pois vemos actualmente Bombeiros sejam eles profissionais ou em regime de voluntariado com baixos rendimentos salariais, com um subsídio de risco que não sinceramente é vergonhoso para a sua profissão e riscos que correm no socorro às populações, seja em época de incêndios, seja em acidentes de viação, em que estão sujeitos a ver corpos lacerados e a nível psicológico mexe muito com a mentalidade destes profissionais".

Temos governantes que gastam milhares de rios de euros em mordomias, que nada têm contribuído para a sociedade, mas vemos estes profissionais que arriscam a sua vida por vida, com parcos salários e mesmo com recursos humanos equipamentos e monetário, muito parcos para o serviço que prestam à comunidade. PPM

Assim, o PPM Madeira defende a valorização dos bombeiros profissionais e voluntários: "Estes profissionais, seja em regime de voluntariado, seja em regime profissional, devem ter mais atenção e mais respeito por parte dos governos, basta ouvir as suas reivindicações".