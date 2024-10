"Montenegro enterrou de vez as aspirações da autonomia", diz o JPP

O Orçamento de Estado para 2025 que foi entregue na Assembleia da República é, para Élvio Sousa, "uma desilusão" e um sinal claro de que o primeiro-ministro não tem qualquer atenção para as regiões autónomas e não cumpre o que disse no programa eleitoral ou, por exemplo, na festa do PSD, no Chão da Lagoa.

"Montenegro enterrou de vez as aspirações de autonomia dos madeirenses", afirmou o líder do JPP, numa intervenção no período antes da ordem do dia.

Élvio Sousa deu como exemplos a redução das transferências do OE2025 para a Madeira, a ausência de verna para o ferry, o não pagamento das dívidas dos subsistemas de saúde. Um caso grave é a ausência de medidas para um regime fiscal para o Centro Internacional de Negócios da Madeira que poderá comprometer a entrada de novas empresas, a partir de Janeiro de 2025.

"Se houvesse vontade política de acautelar as reivindicações da Madeira, isso já viria no documento original, não seria necessário mendigar na especialidade", afirmou.

Élvio Sousa também criticou Luís Montenegro por considerar que as redes sociais são, muitas vezes, inimigas da democracia.