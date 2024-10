Psicólogos são cada vez mais "imprescindíveis"

Miguel Albuquerque foi à abertura do III Congresso dos Psicólogos da Madeira afirmar que estes "profissionais são cada vez mais importantes, eu diria até, imprescindíveis", declarou perante a vasta plateia presente no Centro de Congressos da Madeira.

"O meu Governo continuará a contar com estes parceiros" reforçou o presidente do Governo Regional na sessão de abertura do III Congresso dos Psicólogos da Madeira, cerimónia onde também estiveram presentes o Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues, e o presidente da Direcção Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Renato Gomes Carvalho.

O reconhecimento aos Psicólogos foi mais longe ao reconhecer nestes profissionais "parceiros fundamentais do desenvolvimento económico da Região", disse.