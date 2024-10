No subsídio de mobilidade "foi pior a emenda do que o soneto"

Jacinto Serrão recordou a evolução do subsídio de mobilidade para as viagens aéreas que começou em 2015, com um plafond de 11 milhões de euros e que "dois anos depois já obrigava a uma verba de 46 milhões".

Um modelo que o secretário regional Eduardo Jesus anunciou que "iria negociar um modelo melhor".

O que se verificou foi, afirma o deputado socialista, "negociar um modelo novo que mantém tudo o que o modelo velho tinha e introduziu mais entropia". Os madeirenses vão continuar a pagar a totalidade do preço dos bilhetes e o reembolso terá uma plataforma digital que poderá criar ainda mais problemas.

Jacinto Serrão também protesta pela "discriminação" criada entre a Madeira e os Açores, com diferentes limites de reembolso, 600 euros para os Açores e 400 para a Madeira.

"Pior a emenda do que o soneto", conclui.