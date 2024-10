MASF assinala Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja com entradas gratuitas

O Museu de Arte Sacra do Funchal - MASF assinala amanhã, 18 de Outubro, o Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja com entradas gratuitas para todos os visitantes. No mesmo dia, às 13h, haverá uma visita orientada, em português, à exposição do Núcleo de Arte Flamenga, que reabriu ao público no dia 1 de outubro. Esta visita tem como objetivo dar a conhecer a nova museografia e recursos disponíveis, refere nota à imprensa.

No dia 19, sábado, a entrada no Museu também será gratuita para os residentes na Região Autónoma da Madeira.

A encerrar o programa desta efeméride, no dia 21 de outubro, dia de Santa Úrsula no calendário Martirológio Romano, pelas 17h30, o MASF acolhe uma conferência pela investigadora Rita Rodrigues intitulada Martírio de Santa Úrsula e das onze mil virgens: a lenda, a doçura e a dor, a partir da pintura da autoria do pintor Martim Conrado, proveniente da Igreja do Colégio e que integra hoje a coleção do MASF.

Tanto a conferência, no dia 21 de Outubro como a visita, no dia 18 de outubro, são gratuitas, porém, com acesso limitado à lotação do espaço. Por essa razão, recomenda-se inscrição prévia através do número 291228900 ou do email [email protected], conclui.