Mais de 300 palestinianos morreram no norte de Gaza em oito dias

Mais de 300 palestinianos morreram no norte de Gaza em ataques israelitas desde que uma nova operação terrestre começou na zona, em 06 de outubro, anunciou hoje o Governo controlado pelo Hamas.

As autoridades denunciaram que, no norte do enclave palestiniano, onde ainda vivem cerca de 400 mil habitantes de Gaza, se verificou "uma onda de assassinatos sistemáticos e um cerco total contra civis, especialmente crianças e mulheres", que afeta as zonas de Jabalia, Beit Lahia e Beit Hanoun.

Segundo o Ministério da Saúde do Governo do Hamas, um total de 42.227 pessoas morreram neste território palestiniano desde que se iniciou a guerra com Israel, há mais de um ano.

Nas últimas 24 horas, 52 pessoas foram mortas, avançou ainda o ministério em comunicado, acrescentando que 98.464 pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza desde o início da guerra.

O atual conflito na região começou no dia 07 de outubro de 2023, quando cerca de mil combatentes do movimento islamita palestiniano Hamas atacaram inesperadamente o território israelita, matando quase 1.200 pessoas e fazendo mais de 250 reféns, dos quais quase 100 continuam detidos.