ARM promove campanha para adesão ao débito directo e/ou factura electrónica

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) promove uma campanha para a adesão ao débito directo e/ou factura electrónica, dirigida aos seus clientes da baixa nos municípios aderentes, designadamente Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana, que decorrerá entre 15 de Outubro de 2024 e 15 de Novembro de 2024. Na adesão. o cliente recebe um brinde à escolha: uma garrafa de vidro ou um cantil (mediante disponibilidade de stock e durante o prazo em que decorre esta campanha), para encher com água da torneira

A campanha pretende incentivar à escolha do débito directo e da factura electrónica que representa uma "enorme poupança ambiental, pela redução significativa da utilização de papel e de outros recursos como água e energia. Além disso, o débito directo e a factura electrónica representam uma comodidade para o cliente pela facilidade de pagamento e de consulta dos dados de faturação, sem ter de se deslocar e sem os eventuais atrasos decorrentes da entrega de correspondência postal. Desta forma, o cliente não deixará passar o prazo de pagamento e receberá a fatura sempre a horas, evitando transtornos decorrentes da deslocação aos nossos serviços e de cobrança de valores extra", refere a entidade num comunicado enviado.

Para aderir, o cliente deve dirigir-se a um dos balcões de atendimento da ARM e solicitar o débito directo e/ou a factura electrónica, em troca receberá um brinde conforme referido anteriormente.

É possível ainda solicitar o pedido de adesão à factura electrónica através do preenchimento do formulário existente no site da ARM: www.arm.pt (separador Clientes – Faturação).

Para mais informação ou esclarecimentos, pode contactar a Linha cliente: 291 950 500 ou enviar email para [email protected].

BALCÕES DE ATENDIMENTO ARM

Loja do Cidadão – Funchal

Morada: Av. Arriaga, n.º 42-A-R/C - 9000-064 Funchal

Horário de atendimento: de 2.ª a 6.ª Feira - 08h30-19h30

Delegação da Zona Leste

Morada: Porto Novo - Santa Cruz

Horário de atendimento: de 2ª a 6ª Feira - 09h00-13h00 e 14h00-17h00 (pagamentos até às 16h00)

Balcão de atendimento de Câmara de Lobos

Morada: Praça da Autonomia, Loja 1, Piso 0 - Câmara de Lobos

Horário de atendimento: de 2ª a 6ª Feira - 09h00-13h00 e 14h00-17h00 (pagamentos até às 16h00)

Balcão de atendimento de Machico

Morada: Rua General António Teixeira de Aguiar, n.º 13 - Machico

Horário de atendimento: de 2ª a 6ª Feira - 09h00-13h00 e 14h00-17h00 (pagamentos até às 16h00)

Balcão atendimento de Santana

Morada: Rua Dr. João Abel de Freitas, n.º 38 - Santana

Horário de atendimento: de 2ª a 6ª Feira - 09h00-13h00 e 14h00-17h00 (pagamentos até às 16h00)

Delegação da Zona Leste

Morada: Caminho da Meia Légua - Ribeira Brava

Horário de atendimento: de 2ª a 6ª Feira - 09h00-13h00 e 14h00-17h00 (pagamentos até às 16h00)

Balcão atendimento da Ribeira Brava

Morada: Rua de São Bento, n.º 49 - Ribeira Brava

Horário de atendimento: de 2ª a 6ª Feira - 09h00-13h00 e 14h00-17h00 (pagamentos até às 16h00)

Delegação do Porto Santo

Morada: Porto das Salemas, Porto Santo

Horário de atendimento (serviços comerciais): de 2ª a 6ª Feira - 08h30-12h00 e 13h00-17h00 (pagamentos até às 16h00)

Loja do Cidadão – Porto Santo

Morada: Avenida Vieira de Castro - Porto Santo

Horário de atendimento (serviços comerciais): de 2ª a 6ª Feira - 08h30-12h00 e 13h00-17h00 (pagamentos até às 16h00)