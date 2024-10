Atlantis Restaurante sugere para o almoço...

O mês de Outubro avança com deliciosas e leves sugestões para o almoço. Faça uma pausa para almoço e experimente a deliciosa salada de quinoa e frutos secos do Restaurante Atlantis , que inclui deliciosas sultanas e alperce seco, envolvidos com abacate e mango, um toque picante de cebola roxa, rúcula e tomate cherry, e aromatizada com hortelã. O sucesso desta receita? O molho, que o Restaurante Atlantis prefere manter em segredo.

Restaurante Atlantis - Sentido Galo Resort

Complexo Balnear Lido Galomar, piso -3

Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo

Protocolos / descontos: Câmara Municipal do Funchal; Galo Active Health Club.