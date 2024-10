Lina Pereira aponta lacunas no diploma dos apoios aos bombeiros

O diploma que vem criar um modelo de financiamento das associações de bombeiros, segundo Lina Pereira, reflecte "apenas a posição do Governo" e não inclui "reivindicações antigas e justas".

Entre as lacunas no diploma, a deputada do JPP aponta as diferenças salariais que vão continuar, entre sapadores e profissionais, ao não estarem previstas as verbas para trabalho suplementar e outros.

O Governo Regional, acusa, apenas quer "explorar o trabalho dos bombeiros" que exercem uma função que é competência do Estado.

Lina Pereira também pretende saber como será contabilizado o tempo de serviço dos bombeiros, "alguns com 15 ou 20 anos de serviço", neste novo modelo.

A deputada do JPP considera que o que deveria acontecer era integrar os bombeiros na administração pública, na categoria de bombeiro sapador.