Foi há 13 anos que Jardim sofreu enfarte do miocárdio

Alberto João Jardim, que em 2011 era presidente do Governo Regional, sofreu um enfarte do miocárdio a 8 de Janeiro desse ano. Na edição do dia seguinte, o DIÁRIO dava conta do seu internamento nos cuidados intensivos.

Francisco Jardim Ramos, secretário regional dos Assuntos Sociais foi quem deu a notícia numa conferência de imprensa que se realizou no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde o líder do executivo madeirense se encontrava internado após ter sentido uma forte dor no peito. Após avaliação médica foi diagnosticado com um enfarte no miocárdio.

Jardim foi alvo de “uma pequena intervenção coronária”, feita sob anestesia local e esperava-se que recuperasse sem grandes problemas. De qualquer forma, todos os dias viria a ser emitido um boletim clínico com o estado de saúde do líder madeirense.

O transporte para o hospital em tempo útil é essencial para que o tratamento seja eficaz. As primeiras três horas após a dor são a janela ideal para ser feita a intervenção.

Previa-se que o internamento do presidente do Governo Regional durasse cinco dias com tratamentos e repouso. Jardim saiu do hospital a 14 de Janeiro de 2011.