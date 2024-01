Autoridades espanholas resgatam mais 192 migrantes nas Canárias

O serviço espanhol Salvamento Marítimo desembarcou 192 migrantes nas últimas horas na Grã Canária e Tenerife, 24 dos quais menores de idade, que se encontravam em três barcaças localizadas a sul e sudoeste de ambas as ilhas.

De acordo com fontes oficiais espanholas, a embarcação Nunki, do serviço Salvamento Marítimo, ajudou três pessoas de origem norte-africana que se encontravam numa embarcação avistada 17,5 quilómetros a sul de Maspalomas (Grã Canária) no domingo à tarde.

As três pessoas foram desembarcadas ao final da tarde de domingo, em Arguineguín, tendo a embarcação de socorro voltado a partir em busca de outra de um outro grupo migrantes tendo localizado um bote a 31,5 quilómetros a sul de Maspalomas.

Encontravam-se 52 pessoas a bordo - uma delas de origem subsariana e as restantes norte-africanas (47 homens e quatro mulheres) - que foram desembarcadas à 01:15 de hoje na doca de Arguineguín.

No domingo, em Tenerife, o navio Alpheratz foi mobilizado para socorrer, a sudoeste da ilha, uma terceira embarcação localizada a sudoeste da ilha.

A barcaça transportava 137 pessoas de origem subsariana (109 homens, quatro mulheres e 24 menores), que foram acompanhadas até Los Cristianos, onde foram desembarcadas no início da madrugada.

Estes três salvamentos de pessoas na rota migratória das Canárias surgem após um fim de semana em que chegaram a El Hierro e à Grã Canária mil pessoas, cinco das quais acabram por morrer.