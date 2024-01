Taxa Turística: a verdade dos números

Como é do conhecimento público, os municípios da Região acordaram os termos gerais de implementação da taxa turística. Os turistas, com exceção dos jovens até aos 13 anos, pagarão 2 euros por dormida, num máximo de 7 dias, representado, no limite, 14 euros por pessoa, sendo que os hoteleiros e estabelecimentos similares beneficiarão diretamente de 2,5% do valor cobrado.

O acordo de princípios também determina que a taxa não será cobrada a residentes – alguns municípios, nomeadamente o Porto Santo ficaram de analisar melhor o assunto -, assim como estipula os objetivos comuns, nomeadamente em matérias de sustentabilidade ambiental, preservação de espaços verdes e de utilização turística, sem com isso beliscar a autonomia que cada município terá na elaboração dos respetivos regulamentos.

A taxa turística, sendo municipal, na verdade poderia muito bem ter outro nome, já que não visa, na sua génese, a promoção dos locais visitados, mas sim a arrecadação de fundos para serem, posteriormente, investidos em todas as infraestruturas públicas dos municípios que acolhem os turistas.

Por todo o mundo, o critério utilizado para cobrança desta taxa são as dormidas. Nesse sentido, é lógico que seja o Funchal a arrecadar a maior fatia da receita, dado que é na capital da Região Autónoma da Madeira que se encontra a maioria dos estabelecimentos hoteleiros: 175 com capacidade de 10 ou mais camas (401 no total regional) e 23.996 até 10 camas (37.667 no total regional). O que representa, por ano, mais de 1 milhão de hóspedes, se tivermos por referência 2023.

Além do mais, é também no Funchal que existe a maior pressão sobre todas as infraestruturas públicas, desde a rede de água potável ao saneamento básico, das estradas aos equipamentos culturais e de lazer.

É no Funchal que se encontra a maioria de equipamentos regionais ligados à cultura. Neste momento são 14 os museus em atividade. E é também o Funchal que mais investe em atividades culturais. Um investimento que representa já 6 milhões de euros do Orçamento Municipal.

É igualmente no Funchal que existe maior pressão rodoviária, como demonstram os recentes dados da contagem de tráfego na Via Rápida. Só para se ter uma ideia, em dezembro de 2022, nos 8 pontos de entrada e saída do Funchal, as contagens indicam quase 16 milhões de viaturas.

E em 2023, nos 4km de extensão dos 5 sublanços mais procurados, o tráfego ascende a 119,4 milhões de carros, a uma média diária de 327,6 mil viaturas.

Se juntarmos à população residente - 106.429, de acordo com os dados de 2022 – uma outra população flutuante, que no Funchal trabalha, estuda ou a visita, podemos muito bem chegar às 200 mil pessoas.

Outro dado por vezes ignorado é a área verde à responsabilidade do Funchal, em que, obviamente, se inclui o importantíssimo Parque Ecológico. Estamos a falar de 729 hectares, dos quais 365 estão incluídos na Rede Natura 2000, e cuja oferta de atividades de natureza, educação ambiental, preservação da biodiversidade e reflorestação é importante e acarreta um substancial esforço financeiro.

O que me leva a falar do argumento da pegada ecológica, apregoado por alguns, para justificar uma outra forma de redistribuição da taxa turística.

É bom ter presente que, embora o viajante possa procurar locais de atração turística, mais nuns concelhos do que em outros (todos têm os seus pontos de interesse turístico), será sempre no concelho em que pernoita que deixará a sua maior pegada ecológica. Pelo lixo produzido, pela carga colocada no sistema de saneamento básico, pela pressão rodoviária e em todas as outras infraestruturas, com tudo o que isso acarreta de custos para as respetivas autarquias.

Independentemente disso, o que posso certamente assegurar é que os 12 M€ a 14M€ de receita prevista - incluindo já os turistas dos cruzeiros, que em 2023 bateram o recorde de passageiros desembarcados (mais de 600 mil) - serão, como é nosso apanágio, criteriosamente aplicados em benefício da cidade, da sua população e daqueles que nos visitam.

Por fim, não posso deixar de notar a preocupação opinativa que algumas figuras com responsabilidade turística nacional evidenciaram com a aplicação desta taxa na Madeira, atitude que não tiveram relativamente a Lisboa, Porto e outras cidades.

Desafio, pois, esses defensores da aplicação de uma taxa regional a pedirem ao governo da república a criação de uma taxa nacional e a dizerem aos municípios, nomeadamente Lisboa e Porto, que vão abdicar das suas receitas em favor do Orçamento de Estado. Mas percebo. Aqui falam grosso, porque lhes dá jeito.

Sobre os argumentos apresentados pelos operadores turísticos, nomeadamente sobre os preços já acordados, o Funchal pretende aprovar o seu regulamento de taxa turística até ao final do primeiro semestre, para aplicação no segundo semestre de 2024.