Ivo Vieira volta a vencer na Turquia

O Pendikspor, do treinador madeirense Ivo Vieira, venceu, em casa, o Kasimpasa por 3-2, na 22.ª jornada da I Liga da Turquia. A equipa de Ivo Vieira começou a perder logo aos seis minutos, graças a um autogolo de Rassoul, mas o Pendikspor empatou aos 19 minutos por Nayir. Gul, aos 25 minutos, deu nova vantagem ao conjunto visitante, mas Thiam, de penálti, aos 44 minutos, fez o 2-2. Em cima do minuto 90, Thuram marcou e deu os três pontos ao conjunto do técnico insular. O Pendikspor está no 17.º lugar do campeonato, o primeiro abaixo da linha de água, com 20 pontos.