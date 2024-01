Mostra da Poncha e do Mel com a participação de crianças e idosos da Serra de Água

A VIII Mostra da Poncha e do Mel, que decorre de 26 a 28 de Janeiro na Praceta da Serra de Água, contará com a participação dos alunos da EB1/PE da Serra de Água e dos utentes do Centro de Dia local.

As crianças e idosos estão a realizar uma actividade intergeracional de criação de abelhas através da utilização de lã e cartão reutilizado, trabalhos que serão expostos na banca da Casa do Povo da Serra de Água na VIII Mostra da Poncha e do Mel.

O evento promovido pela Casa do Povo da Serra de Água pretende divulgar as tradições madeirenses de apicultura e produção do mel.