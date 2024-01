Voto antecipado para as eleições nos Açores

No próximo domingo há votação antecipada paras as eleições da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

"Nesse sentido, serão disponibilizadas 2 mesas de voto antecipado, em mobilidade, na Região Autónoma da Madeira: uma no Funchal, que funcionará no átrio principal da Câmara Municipal do Funchal (Largo do Município), entre as 8h00 e as 19h00, e outra na Ilha do Porto Santo, na Cidade Vila Baleira", revela a autarquia funchalense.

Poderão votar antecipadamente nestas eleições, todos os eleitores recenseados na Região Autónoma dos Açores.

Para o fazer, deverão manifestar essa intenção entre os dias 21 e 25 de Janeiro (até quinta-feira), através do endereço www.votoantecipado.pt ou por via postal para a DROPEP (Direcção Regional da Organização, Planeamento e Emprego Público).

No dia 28 de Janeiro (domingo), os eleitores habilitados deverão se apresentar na mesa de voto por si escolhida, mediante apresentação do seu documento de identificação civil.