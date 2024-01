Doze mil camiões com mais de mil toneladas de ajuda humanitária chegaram a Gaza

O exército israelita indicou hoje que 12 mil camiões, com mais de mil toneladas de ajuda humanitária, entraram na Faixa de Gaza desde o início da ofensiva de Israel após os ataques de 07 de outubro.

Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel (IDF) pormenorizaram que entre a ajuda estão milhares de vacinas contra a poliomielite, tuberculose e vários vírus, bem como equipamento médico.

Assim, segundo a mesma fonte, muitos feridos estão a receber tratamento em vários hospitais de campanha do enclave palestiniano e em dois navios médicos enviados pela França e pela Itália.

O exército acrescentou que, com a ajuda das autoridades egípcias, foram transferidos centenas de feridos de Gaza para hospitais nos Emirados Árabes Unidos, Turquia e Egito.

A atual guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita no sul do território israelita, que matou cerca de 1.200 pessoas e fez mais de 200 reféns (dos quais mais de 100 permanecem em Gaza), em 07 de outubro.

Em retaliação, Israel prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma ofensiva aérea e terrestre que tem provocado um elevado nível de destruição de infraestruturas na Faixa de Gaza.

A ofensiva israelita já matou mais de 25 mil pessoas na Faixa de Gaza e feriu mais de 60 mil, segundo os números mais recentes divulgadas pelas autoridades do enclave, controladas pelo Hamas.