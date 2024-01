Exército israelita reivindica morte de "quatro terroristas" infiltrados a partir do Líbano

O exército israelita reivindicou hoje ter abatido sábado à noite "quatro terroristas" que se tinham infiltrado em Israel a partir do Líbano e aberto fogo contra os soldados hebraicos.

Num comunicado, o exército israelita adianta que, durante uma patrulha "no sector de Har Dov", os soldados "avistaram uma célula terrorista" que tinha entrado em território israelita a partir do Líbano e abriram fogo contra eles.

Em resposta, os soldados israelitas mataram "quatro terroristas", acrescentou, acrescentando que um dos seus soldados ficou ferido.

Har Dov é o nome israelita para as Quintas de Shebaa, uma zona fronteiriça disputada.

O exército israelita indicou igualmente que os disparos provenientes do território libanês tinham como alvo localidades próximas da fronteira.

Um míssil antitanque atingiu a aldeia israelita de Kfar Yuval, ferindo várias pessoas, de acordo com outro comunicado do exército.

Por seu lado, o Hezbollah declarou ter efetuado hoje seis ataques contra Israel, um dos quais na cidade fronteiriça de Kfar Yuval, causando feridos e mortos, segundo o partido xiita pró-iraniano, informação que o exército israelita ainda não comentou.

No comunicado do exército é também adiantado que a força aérea israelita bombardeou hoje "posições do Hezbollah" no Líbano e avisou que "continuará a defender as suas fronteiras de qualquer ameaça".

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, que começou a 07 de outubro após um ataque do movimento islamita palestiniano em solo israelita, tem havido uma troca de tiros quase diária na fronteira entre o exército israelita e o Hezbollah libanês, um aliado do Hamas.

Em mais de três meses de violência na fronteira, 190 pessoas foram mortas no Líbano, incluindo pelo menos 141 combatentes do Hezbollah, de acordo com uma contagem da agência noticiosa France-Presse (AFP).

O exército israelita comunicou a morte de pelo menos 13 israelitas, incluindo nove soldados.