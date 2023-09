Papa Francisco recebe em audiência o cantor brasileiro Caetano Veloso

O papa Francisco recebeu hoje em audiência no Vaticano o cantor e compositor brasileiro Caetano Veloso, de visita a Roma para um concerto da digressão internacional do seu último álbum "Meu coco", confirmou a Santa Sé.

O artista estava acompanhado pela sua mulher, Paula Lavigne, e recebeu a bênção do pontífice argentino.

Durante o encontro, do qual o Vaticano publicou um pequeno vídeo na rede social X (antigo Twitter), o papa e Veloso podem ser vistos a sorrir.

A certa altura, o cantor entrega-lhe um envelope branco e diz: "A Argentina faz-me muito feliz".

O autor de "Sozinho" e "Leãozinho" chegou a Roma para dar um concerto na noite anterior, o espetáculo "Meu Coco", título do seu último álbum de estúdio, o primeiro inédito numa década.

Veloso brindou o público romano com as suas melodias e com um ou outro clássico e falou das suas memórias de infância do cinema italiano e da sua predileção por "La Strada" (1954) de Federico Fellini.

"Vi-o quando tinha 15 anos e foi um acontecimento para mim, um impacto incrível. A minha mãe ficou impressionada e preocupada porque eu chorei durante um dia inteiro. É um dos meus filmes preferidos", escreveu na rede social X.